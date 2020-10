Calcio e Covid, Calcagno (presidente Aic) a TPI: “Non passi il messaggio che il protocollo è immutabile” (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Calcio e Covid, Calcagno (Aic) a TPI: “Il protocollo non è immutabile” “La situazione Coronavirus in Italia è così in evoluzione che quello che è valido oggi non lo è più domani. Per questo non deve passare il messaggio che il protocollo, al momento l’unico strumento che garantisce la salute di giocatori e staff, sia immutabile”. Non ha dubbi Umberto Calcagno, presidente dell’Aic (Associazione italiana calciatori), che a TPI commenta il caos che il mondo del pallone sta vivendo da qualche settimana. Prima il caso Genoa, poi la partita non giocata tra Juventus e Napoli: nel Calcio italiano che deve fare i conti con la seconda ondata del ... Leggi su tpi (Di mercoledì 7 ottobre 2020)(Aic) a TPI: “Ilnon è immutabile” “La situazione Coronavirus in Italia è così in evoluzione che quello che è valido oggi non lo è più domani. Per questo non deve passare ilche il, al momento l’unico strumento che garantisce la salute di giocatori e staff, sia immutabile”. Non ha dubbi Umbertodell’Aic (Associazione italiana calciatori), che a TPI commenta il caos che il mondo del pallone sta vivendo da qualche settimana. Prima il caso Genoa, poi la partita non giocata tra Juventus e Napoli: nelitaliano che deve fare i conti con la seconda ondata del ...

Da ieri il Napoli calcio è in «isolamento-bolla» nel centro ... Per fortuna non ci sono altri casi di positività al Covid, restano contagiati i soli Zielinski, Elmas. La giornata azzurra ...

Cavani shock: "Ho pensato di smettere perché avevo il Covid"

A rivelarlo è stato lo stesso bomber uruguaiano: "Ho avuto il Covid e ho pensato di smettere ... Ma grazie a Dio stiamo bene. Oltre al calcio, c'era la salute della famiglia. Ho pensato di smettere di ...

