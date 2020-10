Appuntamenti e scadenze del 7 ottobre 2020 (Di mercoledì 7 ottobre 2020) (Teleborsa) – Lunedì 28/09/2020Appuntamenti: Milano Design City 2020 – Progetto e innovazione, materia e prodotto di design. Due settimane di attività, incontri ed eventi (fino a sabato 10/10/2020) Martedì 29/09/2020Appuntamenti: 2a conferenza internazionale RD20 – Giappone – ENEA rappresenterà l’Italia al summit mondiale sulle rinnovabili in Giappone. L’evento è dedicato alle tecnologie per le fonti di energia rinnovabili e si svolgerà in modalità online (fino a venerdì 09/10/2020) Lunedì 05/10/2020Borsa: Cina – Borsa di Shanghai chiusa per festività (fino a giovedì 08/10/2020) Martedì ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 7 ottobre 2020) (Teleborsa) – Lunedì 28/09/: Milano Design City– Progetto e innovazione, materia e prodotto di design. Due settimane di attività, incontri ed eventi (fino a sabato 10/10/) Martedì 29/09/: 2a conferenza internazionale RD20 – Giappone – ENEA rappresenterà l’Italia al summit mondiale sulle rinnovabili in Giappone. L’evento è dedicato alle tecnologie per le fonti di energia rinnovabili e si svolgerà in modalità online (fino a venerdì 09/10/) Lunedì 05/10/Borsa: Cina – Borsa di Shanghai chiusa per festività (fino a giovedì 08/10/) Martedì ...

Ultime Notizie dalla rete : Appuntamenti scadenze Appuntamenti e scadenze del 7 ottobre 2020 Teleborsa Gli ultimi 9 giorni di tregua poi ci aprono il portafoglio

Ottobre sarà un mese pieno di scadenze fiscali. E il portafoglio per migliaia di contribuenti italiani si ritroverà magicamente vuoto.

Veicoli ibridi, chi non ha ancora rinnovato la vetrofania in scadenza può farlo entro il 15 ottobre

Nel mese di marzo il Comune di Bologna, per contenere la diffusione del COVID-19, ha deciso di prorogare d’ufficio fino al 15 ottobre i permessi virtuali in scadenza fra il 18 marzo e il 14 ottobre ri ...

Scadenze di ottobre 2020: calendario date e adempimenti fiscali

Scadenze di ottobre 2020: versamenti Iva, Irpef, Inps, domanda REm, ripresa riscossione, Elenchi Intrastat, 730 integrativo | LeggiOggi ...

