A Tommaso Zorzi non sfugge nulla: scopre dell’Ares Gate senza sapere quello che accade fuori (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Se solo Tommaso Zorzi avesse la conoscenza dei grandi nomi che fanno parte del mondo delle fiction e del cinema che ha Myriam Catania, nella casa tutti capirebbero che cosa è successo davvero tra Adua del Vesco e Massimiliano Morra. Già perchè mentre la Catania ha chiesto ai due attori se abbiano lavorato con Alberto Tarallo, senza però capire che il gelo calato, aveva un legame con quello che sta succedendo dentro e fuori, Tommaso ha invece intuito che in questa storia, ci sono delle persone che hanno chiesto ad Adua e Massimiliano di comportarsi in un determinato modo. Ribadiamo il concetto: hanno chiesto, non obbligato, come del resto ha chiarito anche Gabriel Garko con la sua intervista a Verissimo.Zorzi, parlando con Matilde Brandi, ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Se soloavesse la conoscenza dei grandi nomi che fanno parte del mondo delle fiction e del cinema che ha Myriam Catania, nella casa tutti capirebbero che cosa è successo davvero tra Adua del Vesco e Massimiliano Morra. Già perchè mentre la Catania ha chiesto ai due attori se abbiano lavorato con Alberto Tarallo,però capire che il gelo calato, aveva un legame conche sta succedendo dentro eha invece intuito che in questa storia, ci sono delle persone che hanno chiesto ad Adua e Massimiliano di comportarsi in un determinato modo. Ribadiamo il concetto: hanno chiesto, non obbligato, come del resto ha chiarito anche Gabriel Garko con la sua intervista a Verissimo., parlando con Matilde Brandi, ...

Lorella Cuccarini: Matilde, Stefania e Maria Teresa sparlano di lei

Durante una chiacchierata al GF Vip, Matilde Brandi, Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta sparlano di nuovo di Lorella Cuccarini.

