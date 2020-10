7 ottobre 2020, auguri di buon onomastico a Rosario e Rosaria (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Nella giornata di oggi, 7 ottobre 2020, la Chiesa Cattolica celebra la Beata Vergine Maria del Rosario, una figura molto importante per il cristianesimo con importanti celebrazioni che si svolgono in alcune città d’Italia, come ad esempio il comune vesuviano di Pompei. La ricorrenza risale al 1571, quando la coalizione composta da Venezia, Spagna e Stato Pontificio riuscì a sconfiggere nello Stretto di Lepanto la flotta turca capitanata da Alì Pasha. L’evento fu così importante per il cristianesimo che l’allora Papa Pio V decise di istituire una festa, quella di Santa Maria della Vittoria. A fissare poi questa data come Festa del Rosario fu un altro Papa dallo stesso nome, Pio X, nel 1913. Santo del giorno, oggi 7 ottobre augure a Rosario, ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Nella giornata di oggi, 7, la Chiesa Cattolica celebra la Beata Vergine Maria del, una figura molto importante per il cristianesimo con importanti celebrazioni che si svolgono in alcune città d’Italia, come ad esempio il comune vesuviano di Pompei. La ricorrenza risale al 1571, quando la coalizione composta da Venezia, Spagna e Stato Pontificio riuscì a sconfiggere nello Stretto di Lepanto la flotta turca capitanata da Alì Pasha. L’evento fu così importante per il cristianesimo che l’allora Papa Pio V decise di istituire una festa, quella di Santa Maria della Vittoria. A fissare poi questa data come Festa delfu un altro Papa dallo stesso nome, Pio X, nel 1913. Santo del giorno, oggi 7augure a, ...

GassmanGassmann : Ascolti tv 5 ottobre 2020: Gassmann stravince su Signorini | TvZoom ?????????? - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 7 Ottobre: I dati dell’Agcom. Il leghista sconfitto anche alle comunali, ma in… - regionepiemonte : #covid19 ?? Da oggi 5 ottobre in #Piemonte sarà obbligatorio indossare la #mascherina anche all'aperto: ? agli ingr… - blackorwhitex : RT @contechristino: 6 ottobre 2020, ore 22:50 Dopo 24 ore Enock scopre che Adua e Massimiliano non sono mai stati insieme: #GFVIP https://… - metfirenze : Notiziario della viabilità di mercoledì 7 ottobre 2020 -