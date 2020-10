“Viva la vulva” | a Milano le femministe ci fanno vedere l’arte contro i “tabù”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di martedì 6 ottobre 2020), 6 ott – Si chiama “Viva la vulva” la mostra che aapre i battenti alla Six Gallery Eventi. SecondoToday, l’esibizione “cerca di affrontare attraverso l’arte i tabù legati al corpo femminile e al sangue mestruale, concentrandosi anche sul tema dell’empowerment femminile”. E casualmente il titolo della mostra è anche quello della nuova campagna Nouvenia – per rimanere in tema di sangue mestruale. Da Freeda all’esaltazione della vagina, il nuovo femminismo passa sempre per le sponsorizzazioni. La vulva e i “talenti delle donne” Quantomeno l’esposizione collettiva di arte femminista (inserita nell’ambito della rassegna I talenti delle donne, ai quali la vulva a buon diritto appartiene se usata bene) avrà uno scopo ...