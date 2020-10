Ultime Notizie Roma del 06-10-2020 ore 07:10 (Di martedì 6 ottobre 2020) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno della redazione di Luigi in studio la conferma di tutte le misure anti contagio finora previste con l’introduzione dell’obbligo delle mascherine all’aperto e la proroga dello stato di emergenza e per ora nessuna nuova attività produttive Questo è quanto prevede il nuovo decreto sul covid quest’oggi in consiglio dei ministri secondo quanto avrebbero riferito i ministri Roberto Speranza e Francesco boccia le regioni i comuni le province Intanto il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera alle norme sul sicurezza immigrazione che riscrive i decreti Salvini in manovra incentivi al lavoro la riforma del il piano cashless contro l’evasione fiscale la nota di aggiornamento al Def prevede un file in calo del 9% Nel 2020 con un rimbalzo ... Leggi su romadailynews (Di martedì 6 ottobre 2020)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno della redazione di Luigi in studio la conferma di tutte le misure anti contagio finora previste con l’introduzione dell’obbligo delle mascherine all’aperto e la proroga dello stato di emergenza e per ora nessuna nuova attività produttive Questo è quanto prevede il nuovo decreto sul covid quest’oggi in consiglio dei ministri secondo quanto avrebbero riferito i ministri Roberto Speranza e Francesco boccia le regioni i comuni le province Intanto il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera alle norme sul sicurezza immigrazione che riscrive i decreti Salvini in manovra incentivi al lavoro la riforma del il piano cashless contro l’evasione fiscale la nota di aggiornamento al Def prevede un file in calo del 9% Nelcon un rimbalzo ...

