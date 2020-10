Tragico incidente stradale: muore dirigente scolastica di 48 anni (Di martedì 6 ottobre 2020) Una dirigente scolastica di 48 anni è deceduta in ospedale a Caserta, dove era stata ricoverata a seguito di un Tragico incidente stradale. È deceduta Francesca Varriale, la dirigente scolastica di 48 anni che era rimasta coinvolta in un drammatico incidente a Caserta nella notte tra giovedì e venerdì. La vittima, secondo una prima ricostruzione, … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 6 ottobre 2020) Unadi 48è deceduta in ospedale a Caserta, dove era stata ricoverata a seguito di un. È deceduta Francesca Varriale, ladi 48che era rimasta coinvolta in un drammaticoa Caserta nella notte tra giovedì e venerdì. La vittima, secondo una prima ricostruzione, … L'articolo proviene da YesLife.it.

duecentopagine : #quandoUnaPersona si trova in crisi, con un figlio che non gli parla dopo un tragico incidente, ecco che un costume… - linda_s_2001 : RT @LoPsihologo: Street art a Tor Marancia, Roma. 'Il bambino redentore' è il murales ispirato alla storia di Luca, un bambino che risiedev… - marino29b : RT @Ferraresi_V: Il mio più profondo cordoglio va alla famiglia e ai colleghi dell'agente di #PoliziaPenitenziaria #MarioRoccoSantoro morto… - Antidoto19 : RT @LoPsihologo: Street art a Tor Marancia, Roma. 'Il bambino redentore' è il murales ispirato alla storia di Luca, un bambino che risiedev… - robexdj : Montalbano, tragico incidente per un 32enne della Polizia Penitenziaria -