Tina Cipollari detesta Gemma | Invidia tra le due donne di Uomini e Donne? (Di martedì 6 ottobre 2020) Tina Cipollari non riesce a trovare un punto di incontro con Gemma Galgani e confessa tutto l’odio nei suoi confronti durante l’intervista a Leggo. Quali sono le sue affermazioni? L’opinionista sono ormai ben dieci anni che non sopporta Gemma Galgani all’interno di Uomini e Donne e durante ogni registrazione da il meglio di sé per … L'articolo Tina Cipollari detesta Gemma Invidia tra le due Donne di Uomini e Donne? proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 6 ottobre 2020)non riesce a trovare un punto di incontro conGalgani e confessa tutto l’odio nei suoi confronti durante l’intervista a Leggo. Quali sono le sue affermazioni? L’opinionista sono ormai ben dieci anni che non sopportaGalgani all’interno die durante ogni registrazione da il meglio di sé per … L'articolotra le duedi? proviene da www.meteoweek.com.

