Tenet | Elizabeth Debicki | Il mio personaggio non è una vittima

Leggi su movieplayer

(Di martedì 6 ottobre 2020) L'attrice, che ha partecipato al film di Christopher Nolan, ha difeso il suoda alcune critiche che la dipingono come una; una delle attrici in grande ascesa a Hollywood, un successo confermato anche dalla sua presenza in, il nuovo film di Christopher Nolan, ma recentemente ha dovuto difendere il suoKat da alcune critiche che l'hanno definita una. L'attrice ha rilasciato un'intervista a The Hollywood Reporter, raccontando la sua esperienza sul set e difendendo il suoconcorda con il fatto che la gallerista Kat di ...