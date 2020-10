Spadafora | «La comunicazione all’Asl è obbligo di legge Mi preoccupa chi dice di non averla fatta»

(Di martedì 6 ottobre 2020) Il Corriere della Sera intervista il ministro dello Sport, Vincenzo. Ieri ha incontrato il presidente della Figc, Gravina, per discutere anche dello spinoso caso rappresentato da Juventus-Napoli. Ribadisce che, secondo il protocollo, l’autorità sanitaria ha il potere di veto. «È così sin dal primo momento. Quanto avvenuto con il Genoa ha creato un precedente che obbliga tutti a una maggiore responsabilità. Finora il protocollo è stato preso un po’ allara, molte squadre non hanno fatto la bolla dopo aver trovato un positivo, ma una quarantena molto soft con ritorno a casa, consentita proprio dalle Asl. Ora è necessaria una stretta generale, tornando a un rigoroso e puntuale rispetto di quanto era previsto e validato. È cambiato il contesto, dobbiamo tutti prenderne ...

Vincenzo Spadafora, Ministro dello Sport, ha così parlato ai media presenti uscendo dall'incontro in FIGC con il presidente Gabriele Gravina: "Per me è stato un incontro molto utile, svolto ...Juventus-Napoli non si è giocata ed è stata annullata. Il club partenopeo ha seguito alla lettera le disposizioni dell’Asl Napoli 2 Nord e ...