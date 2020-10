Scaloppine coi funghi | Il secondo piatto giusto per l’autunno

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 6 ottobre 2020) Ilper l’autunno: lecoi. Per una cena in famiglia o anche per un’occasione più importante leaipossono essere la soluzione più indovinata. Condite con degli champignon e del prezzemolo, offrono undal gusto particolarmente intenso. Ilper l’autunno: lecoiGli ingredienti Per quattro persone ti servono questi ingredienti: 250 grammi di champignon; quattro fettine di lonza di maiale; un mezzo bicchiere di vino bianco; quanto basta di prezzemolo; due spicchi d’aglio; olio extravergine q.b.; sale, pepe e farina doppio zero ...