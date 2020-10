Roma, V Rapporto ‘Mafie nel Lazio’ (Di martedì 6 ottobre 2020) Questa mattina è stata presentata la V edizione del Rapporto ‘Mafie nel Lazio’, un resoconto dettagliato delle principali inchieste giudiziarie del 2019 sulle organizzazioni criminali presenti nel Lazio. La presentazione è stata svolta in via Roccabernarda 8, l’ultima villa simbolo del clan Casamonica sequestrata nell’operazione Noi proteggiamo Roma lo scorso 16 giugno e che presto diventerà una casa famiglia per minori. Nell’operazione furono sequestrate altri sette bene immobili, venti milioni di euro e furono arrestate venti persone. Durante l’evento, al quale erano presenti il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, il presidente dell’Osservatorio della Legalità e Sicurezza Gianpiero Cioffredi, il direttore della Direzione investigativa antimafia, il colonnello Francesco ... Leggi su italiasera (Di martedì 6 ottobre 2020) Questa mattina è stata presentata la V edizione del‘Mafie nel Lazio’, un resoconto dettagliato delle principali inchieste giudiziarie del 2019 sulle organizzazioni criminali presenti nel Lazio. La presentazione è stata svolta in via Roccabernarda 8, l’ultima villa simbolo del clan Casamonica sequestrata nell’operazione Noi proteggiamolo scorso 16 giugno e che presto diventerà una casa famiglia per minori. Nell’operazione furono sequestrate altri sette bene immobili, venti milioni di euro e furono arrestate venti persone. Durante l’evento, al quale erano presenti il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, il presidente dell’Osservatorio della Legalità e Sicurezza Gianpiero Cioffredi, il direttore della Direzione investigativa antimafia, il colonnello Francesco ...

