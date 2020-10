Roland Garros, Trevisan e Thiem eliminati. Avanti Swiatek e Schwartzman (Di martedì 6 ottobre 2020) Un grandissimo Roland Garros disputato da Martina Trevisan che però si conclude stasera dopo la sconfitta subita dalla giovane polacca Iga Swiatek 6-3, 6-1. Troppo forte la classe 2001 che per quasi tutta la partita è stata nettamente superiore alla mancina azzurra. Nel tabellone maschile raggiunge la semifinale anche Diego Schwartzman che va contro pronostico e dopo una maratona di cinque ore nega a Dominic Thiem la quinta semifinali consecutiva a Parigi. In questo momento in campo Sinner di fronte al re della terra parigina, Rafa Nadal. Photo Credit: Shaun Botterill/Getty ImagesTrevisan dura solo 4 game, poi domina Swiatek L’inizio della Trevisan è ottimo, subito brava a controllare il game e a ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 6 ottobre 2020) Un grandissimodisputato da Martinache però si conclude stasera dopo la sconfitta subita dalla giovane polacca Iga6-3, 6-1. Troppo forte la classe 2001 che per quasi tutta la partita è stata nettamente superiore alla mancina azzurra. Nel tabellone maschile raggiunge la semifinale anche Diegoche va contro pronostico e dopo una maratona di cinque ore nega a Dominicla quinta semifinali consecutiva a Parigi. In questo momento in campo Sinner di fronte al re della terra parigina, Rafa Nadal. Photo Credit: Shaun Botterill/Getty Imagesdura solo 4 game, poi dominaL’inizio dellaè ottimo, subito brava a controllare il game e a ...

RaiRadio2 : L’Italia avanti sulla terra rossa. Forza Jannik, forza Martina. Guardiamo a voi per far ripartire il paese. Chi rit… - SkyTG24 : Tennis, Parigi: aperta indagine su match truccati al Roland Garros - ilpost : Chi è Jannik Sinner, il tennista italiano di cui parlano tutti - emilianopicco : RT @ilsainel: Intanto Sinner è già riuscito a fare qualcosa che nessuno aveva fatto in questo Roland Garros: vincere cinque game in un set… - Giuli28_90 : RT @LaDialettica: Tra le cose assurde di questo 2020 mancava giusto fare le ore piccole per guardare una partita del Roland Garros -