Regione Campania, Caldoro e Cinque aderiscono a Fi. Ipotesi Grimaldi capogruppo

Tempo di lettura: < 1 minuto

Napoli – Nonostante il tracollo elettorale, Forza Italia sarà il primo gruppo (insieme a Fdi) in Consiglio regionale: Stefano Caldoro, candidato presidente sconfitto, e Gennaro Cinque, eletto nella lista Caldoro presidente, dovrebbero aderire in assemblea a Forza Italia. Non c'è la possibilità per Caldoro e Cinque di formare un gruppo autonomo (mancano i due eletti alla lista Caldoro presidente). Per la poltrona di capogruppo sarebbe in pole Massimo Grimaldi, eletto a Caserta. Mentre Annarita Patriarca, eletta a Napoli (quota Martusciello) dovrebbe entrare nell'ufficio di presidenza.

