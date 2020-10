Red Bull | caccia all’erede “Boss” | investì e uccise un poliziotto nel 2012 | ora è ricercato dall’Interpol

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 6 ottobre 2020) Si chiama Vorayuth “Boss” Yoovidhya, ha 35 anni ed è il nipote dell’inventore della Red, Chaleo Yoovidhya, già a capo di una industria farmaceutica. Ora, l’Interpol ha spiccato un mandato d’arresto ‘Boss’, relativo all’incidente fatale accadutoin cui rimase ucciso un agente di polizia. “Boss” guidava una Ferrari ed era sotto effetto di cocaina. Quella dell’Interpol è l’ultima mossa in ordine di tempo in una vicenda che va avanti senza soluzione da un anno: le accuse contro Vorayuth furono ritirate lo scorso luglio e questo scatenò la furia dell’opinione pubblica in Thailandia: un inaccettabile caso di impunità riservata all’elite del paese. D’altra parte, il fuggiasco non manca di farsi vedere per feste e cerimonie ...