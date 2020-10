Pradè: “Callejòn ottimo acquisto, squadra rinforzata. Chiesa? Operazione obbligata” (Di martedì 6 ottobre 2020) In una lunga conferenza stampa, il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, ha fatto il punto sul mercato della Viola, parlando di tantissimi temi, tra cui, ovviamente, la cessione di Federico Chiesa alla Juventus. Queste le parole di Pradè: “Credo che abbiamo un’ottima squadra, completa in ogni reparto, rinforzata a dovere. Siamo contenti del lavoro fatto. Manca un attaccante? Noi di centravanti ne abbiamo tre: Kouamé potevamo venderlo a tanti soldi in Inghilterra, Vlahovic ce lo hanno chiesto anche club blasonati e Cutrone ha avuto tante offerte. Milik non ha detto no alla Fiorentina, ma ha detto no a tutti, è voluto restare a Napoli, discorso chiuso. E’ una squadra che sento mia, ora possono darci ragione o torto solo tempo e risultati. Tutto quello che ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 6 ottobre 2020) In una lunga conferenza stampa, il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, ha fatto il punto sul mercato della Viola, parlando di tantissimi temi, tra cui, ovviamente, la cessione di Federicoalla Juventus. Queste le parole di Pradè: “Credo che abbiamo un’ottima, completa in ogni reparto,a dovere. Siamo contenti del lavoro fatto. Manca un attaccante? Noi di centravanti ne abbiamo tre: Kouamé potevamo venderlo a tanti soldi in Inghilterra, Vlahovic ce lo hanno chiesto anche club blasonati e Cutrone ha avuto tante offerte. Milik non ha detto no alla Fiorentina, ma ha detto no a tutti, è voluto restare a Napoli, discorso chiuso. E’ unache sento mia, ora possono darci ragione o torto solo tempo e risultati. Tutto quello che ...

LucSkywalker15 : RT @424BasilStreet: 'I giocatori vengono per Firenze', ha detto Pradè. Non per la Fiorentina, al momento. Toni celebrativi in contrasto… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: FIORENTINA - Pradè: 'Chiesa non voleva restare, ci siamo tolti un peso, avremmo comunque preso Callejon, Milik? Voleva… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: FIORENTINA - Pradè: 'Chiesa non voleva restare, ci siamo tolti un peso, avremmo comunque preso Callejon, Milik? Voleva… - susydigennaro : RT @napolimagazine: FIORENTINA - Pradè: 'Chiesa non voleva restare, ci siamo tolti un peso, avremmo comunque preso Callejon, Milik? Voleva… - napolimagazine : FIORENTINA - Pradè: 'Chiesa non voleva restare, ci siamo tolti un peso, avremmo comunque preso Callejon, Milik? Vol… -

Ultime Notizie dalla rete : Pradè “Callejòn