Onu, allarme inondazioni: quasi sei milioni di persone colpite (Di martedì 6 ottobre 2020) Dato allarmante dell’Onu che rende noti i numeri delle persone colpite dalle inondazioni stagionali in Africa: siamo a quasi sei milioni Il dato raccolto e reso noto dall’Onu, con la collaborazione della Bbc, è davvero allarmante. Sarebbero quasi sei milioni le persone colpite dalle inondazioni stagionali in Africa orientale, di queste 1.5 milioni di sfollati. … L'articolo proviene da . Leggi su inews24 (Di martedì 6 ottobre 2020) Dato allarmante dell’Onu che rende noti i numeri delledallestagionali in Africa: siamo aseiIl dato raccolto e reso noto dall’Onu, con la collaborazione della Bbc, è davvero allarmante. Sarebberoseiledallestagionali in Africa orientale, di queste 1.5di sfollati. … L'articolo proviene da .

rossimone77 : @TrueNeldot @carlogubi @PMO_W Certo perché se l’ONU lancia l’allarme sullo sfruttamento in agricoltura deve essere… - TorciaPolitica : RT @Lantidiplomatic: Allarme #ONU: Il riciclaggio di denaro sporco arappresenta il 2,7% del Pil mondiale - futuroprossimo : @JustinTrudeau ci va giù duro in un messaggio all'ONU. Ecco il suo allarme sul mondo in crisi e le accuse a #Iran,… -

Ultime Notizie dalla rete : Onu allarme Campanello d'allarme Onu, aumenta la povertà InfoAfrica A tu per tu con i crimini più atroci, «l'umanità ha un problema serio»

NEW YORK - Un faccia a faccia con la criminalità internazionale, e un'immersione in ciò che si prova ad avere a che fare con degli elementi tra i più terrificanti al mondo. Tra criminalità organizzata ...

Tutte le volte che Trump ha cambiato idea sulle mascherine e sul coronavirus

Dal ‘grazie alla Cina’ di marzo, al ‘virus cinese’ di settembre; dall’entusiasmo per l’idrossiclorochina all’uscita sulle iniezioni di varechina. Nei mesi della pand ...

NEW YORK - Un faccia a faccia con la criminalità internazionale, e un'immersione in ciò che si prova ad avere a che fare con degli elementi tra i più terrificanti al mondo. Tra criminalità organizzata ...Dal ‘grazie alla Cina’ di marzo, al ‘virus cinese’ di settembre; dall’entusiasmo per l’idrossiclorochina all’uscita sulle iniezioni di varechina. Nei mesi della pand ...