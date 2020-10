Maltempo Piemonte, Cirio: “Stima di 1 miliardo di danni, 300 milioni per opere di somma urgenza” (Di martedì 6 ottobre 2020) Una stima dei danni per la recente ondata di Maltempo in Piemonte da 1 miliardo di euro, oltre alla richiesta al governo di un Commissario per il Tenda, sono i principali punti illustrati dal presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio dopo l’incontro con il Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, a margine della presentazione della nuova area di degenza Covid presso il Presidio Ospedaliero Sperino Oftalmico a Torino. “La quantificazione dei danni è in corso di implementazione. I sindaci fanno un lavoro egregio, ma man mano che si esplora si vedono esigenze nuove. Il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese ha approfondito le richieste dei Comuni, sono circa 120 quelli colpiti dal Maltempo. Noi stimiamo che per ... Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 6 ottobre 2020) Una stima deiper la recente ondata diinda 1di euro, oltre alla richiesta al governo di un Commissario per il Tenda, sono i principali punti illustrati dal presidente della RegioneAlbertodopo l’incontro con il Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, a margine della presentazione della nuova area di degenza Covid presso il Presidio Ospedaliero Sperino Oftalmico a Torino. “La quantificazione deiè in corso di implementazione. I sindaci fanno un lavoro egregio, ma man mano che si esplora si vedono esigenze nuove. Il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese ha approfondito le richieste dei Comuni, sono circa 120 quelli colpiti dal. Noi stimiamo che per ...

