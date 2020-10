Luis Enrique: «Messi o CR7? Sapete come la penso…» – VIDEO (Di martedì 6 ottobre 2020) Luis Enrique non ha nessun dubbio sullo scegliere tra CR7 e l’argentino: «Messi o Ronaldo? La mia risposta la conoscete già» Luis Enrique, commissario tecnico della Spagna, incalzato sull’eterna lotta Ronaldo-Messi in conferenza stampa ha risposto così: «Si conosce la mia opinione, basta andare a rivedere vecchi articoli di giornale. Degne di lode le sue capacità, si sa chi considero il migliore al mondo. Ovviamente l’allenatore si riferisce a Messi, calciatore che ha avuto modo di allenare al Barcellona». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 6 ottobre 2020)non ha nessun dubbio sullo scegliere trae l’argentino: «o Ronaldo? La mia risposta la conoscete già», commissario tecnico della Spagna, incalzato sull’eterna lotta Ronaldo-in conferenza stampa ha risposto così: «Si conosce la mia opinione, basta andare a rivedere vecchi articoli di giornale. Degne di lode le sue capacità, si sa chi considero il migliore al mondo. Ovviamente l’allenatore si riferisce a, calciatore che ha avuto modo di allenare al Barcellona». Leggi su Calcionews24.com

Luis Enrique, CT della Spagna, sollecitato sull'argomento Messi-Cristiano Ronaldo durante la conferenza stampa, ha così risposto. "Si conosce la mia opinione, basta andare ...

