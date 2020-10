Le Iene, stasera lo speciale che parlerà dell’omicidio Vannini (Di martedì 6 ottobre 2020) Il programma televisivo di Italia 1 Le Iene, questa sera martedì 6 ottobre 2020, torna a parlare di un caso di cronaca nera molto noto. Stiamo parlando dell’omicidio di Marco Vannini avvenuto nel maggio del 2015. Solo recentemente, infatti, è stata espressa la sentenza contro i suoi assassini. La Corte d’appello bis, infatti, ha condannato Antonio Cintoli a 14 anni per omicidio volontario con dolo eventuale. Il resto della famiglia, ovvero la moglie Maria Pezzillo e i figli Federico e Martina sono stati condannati a 9 anni e 4 mesi. Omicidio Vannini: a Le Iene tutta la storia La trasmissione, quindi, andrà a raccontare tutta la storia e gli sviluppi successivi, partendo dall’inizio e arrivando ai giorni nostri. Probabilmente, poi, si racconterà anche di un’altra cosa ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 6 ottobre 2020) Il programma televisivo di Italia 1 Le, questa sera martedì 6 ottobre 2020, torna a parlare di un caso di cronaca nera molto noto. Stiamo parlando dell’omicidio di Marcoavvenuto nel maggio del 2015. Solo recentemente, infatti, è stata espressa la sentenza contro i suoi assassini. La Corte d’appello bis, infatti, ha condannato Antonio Cintoli a 14 anni per omicidio volontario con dolo eventuale. Il resto della famiglia, ovvero la moglie Maria Pezzillo e i figli Federico e Martina sono stati condannati a 9 anni e 4 mesi. Omicidio: a Letutta la storia La trasmissione, quindi, andrà a raccontare tutta la storia e gli sviluppi successivi, partendo dall’inizio e arrivando ai giorni nostri. Probabilmente, poi, si racconterà anche di un’altra cosa ...

Dopo lo speciale dedicato alla misteriosa morte del cameraman Mario Biondo, Le Iene Show tornano in onda con il primo appuntamento regolare della stagione autunnale. Da stasera, martedì 6 ottobre, ...

