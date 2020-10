Juventus, il saluto di Douglas Costa : “È stato un piacere” (Di martedì 6 ottobre 2020) Da poco Douglas Costa ha lasciato la Juventus per ritornare al Bayern Monaco, società dalla quale i bianconeri lo prelevarono nel 2017 per circa 40 milioni di euro. L’esterno brasiliano non ha però dimenticato i suoi quattro anni vissuti a Torino, seppur tra alti e bassi, rivolgendo un messaggio di addio attraverso il suo profilo Instagram. Il saluto del brasiliano “Ciao bianconeri….è stato un piacere indossare questa maglia!!! E solo chi l’ha indossata sa di cosa parlo…in bocca al lupo per questa stagione e un abbraccio. Vostro flash“ Juventus Esuberi: De Sciglio e Douglas Costa dicono addio La carriera di Douglas Costa alla ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 6 ottobre 2020) Da pocoha lasciato laper ritornare al Bayern Monaco, società dalla quale i bianconeri lo prelevarono nel 2017 per circa 40 milioni di euro. L’esterno brasiliano non ha però dimenticato i suoi quattro anni vissuti a Torino, seppur tra alti e bassi, rivolgendo un messaggio di addio attraverso il suo profilo Instagram. Ildel brasiliano “Ciao bianconeri….èun piacere indossare questa maglia!!! E solo chi l’ha indossata sa di cosa parlo…in bocca al lupo per questa stagione e un abbraccio. Vostro flash“Esuberi: De Sciglio edicono addio La carriera dialla ...

