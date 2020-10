Juve-Napoli, il protocollo è già carta straccia. Il Re calcio è nudo e fa pure un po’ schifo vederlo (Di martedì 6 ottobre 2020) di Federico Castiglioni Non poteva non accadere. Alla terza giornata del campionato di calcio, la macchina del pallone si è già inceppata malamente. Prima il rinvio raffazzonato di Genoa-Torino a causa dei ventidue casi di positività al Covid-19 fra giocatori e staff dei grifoni, ora la pantomima di Juventus-Napoli con una sola squadra in campo, mentre Gattuso e i suoi atleti rimanevano fermi in Campania in isolamento fiduciario. No, questo spettacolo non s’ha da fare, ma nessuno lo vuole ammettere e nessuno si può permettere di non metterlo in scena. Il calcio, retoricamente usato come emblema della tanto bramata “normalità”, è per la dimensione ludica a cui appartiene la cosa più anormale in circolazione. Protocolli, disposizioni, accessi limitati, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 ottobre 2020) di Federico Castiglioni Non poteva non accadere. Alla terza giornata del campionato di, la macchina del pallone si è già inceppata malamente. Prima il rinvio raffazzonato di Genoa-Torino a causa dei ventidue casi di positività al Covid-19 fra giocatori e staff dei grifoni, ora la pantomima dintus-con una sola squadra in campo, mentre Gattuso e i suoi atleti rimanevano fermi in Campania in isolamento fiduciario. No, questo spettacolo non s’ha da fare, ma nessuno lo vuole ammettere e nessuno si può permettere di non metterlo in scena. Il, retoricamente usato come emblema della tanto bramata “normalità”, è per la dimensione ludica a cui appartiene la cosa più anormale in circolazione. Protocolli, disposizioni, accessi limitati, ...

