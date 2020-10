John McAfee arrestato, il programmatore ha evaso 30 mln (Di martedì 6 ottobre 2020) John McAfee è stato arrestato oggi dopo anni e anni di ricerche da parte della polizia americana, che lo ha bloccato all’aeroporto. La vita di John McAfee meriterebbe un libro e senza ombra di dubbio qualche indagine in più. Il famoso programmatore, padre dell’omonimo antivirus, dopo anni è stato fermato dalle forze dell’ordine all’aeroporto di … L'articolo proviene da . Leggi su inews24 (Di martedì 6 ottobre 2020)è statooggi dopo anni e anni di ricerche da parte della polizia americana, che lo ha bloccato all’aeroporto. La vita dimeriterebbe un libro e senza ombra di dubbio qualche indagine in più. Il famoso, padre dell’omonimo antivirus, dopo anni è stato fermato dalle forze dell’ordine all’aeroporto di … L'articolo proviene da .

