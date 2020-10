Italia, Caputo resta umile: “Non esiste nessun dualismo, davanti ho due mostri sacri” (Di martedì 6 ottobre 2020) Francesco Caputo orgoglioso di essersi guadagnato con gol e fatica la maglia della Nazionale.Milan, Gazidis soddisfatto: “Si dice che la Serie A sia per vecchi, vi svelo il nostro segreto”L'attaccante del Sassuolo è stato nuovamente convocato dal commissario tecnico Roberto Mancini per l'amichevole contro la Moldova e le sfide di Nations League contro Polonia e Olanda. Il centravanti pugliese, durante l'odierna conferenza stampa, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni."Io terzo incomodo? Per me non esiste nessun dualismo, so che davanti a me ci sono Ciro Immobile e Andrea Belotti. Il primo ha vinto la Scarpa d'Oro, i numeri parlano chiaro, il Gallo fa grandissimi campionati. Ma sono qui per giocarmi le mie carte fino alla fine". Leggi su mediagol (Di martedì 6 ottobre 2020) Francescoorgoglioso di essersi guadagnato con gol e fatica la maglia della Nazionale.Milan, Gazidis soddisfatto: “Si dice che la Serie A sia per vecchi, vi svelo il nostro segreto”L'attaccante del Sassuolo è stato nuovamente convocato dal commissario tecnico Roberto Mancini per l'amichevole contro la Moldova e le sfide di Nations League contro Polonia e Olanda. Il centravanti pugliese, durante l'odierna conferenza stampa, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni."Io terzo incomodo? Per me non, so chea me ci sono Ciro Immobile e Andrea Belotti. Il primo ha vinto la Scarpa d'Oro, i numeri parlano chiaro, il Gallo fa grandissimi campionati. Ma sono qui per giocarmi le mie carte fino alla fine".

