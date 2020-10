Incredibile al Roland Garros: Djokovic colpisce un altro guardalinee (Di martedì 6 ottobre 2020) PARIGI, FRANCIA, - Quello tra Novak Djokovic e i giudici di linea è un rapporto particolare. Il numero uno al mondo , solo qualche settimana fa, è stato squalificato dagli US Open per aver colpito con ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 6 ottobre 2020) PARIGI, FRANCIA, - Quello tra Novake i giudici di linea è un rapporto particolare. Il numero uno al mondo , solo qualche settimana fa, è stato squalificato dagli US Open per aver colpito con ...

sportface2016 : Al #RolandGarros #Djokovic colpisce la giudice di linea! Ma stavolta è del tutto involontario VIDEO #RG20 - paoloigna1 : RT @DarioNardella: Prima i problemi di salute. Poi una lenta ripresa e il rientro in campo. Ora finalmente una vittoria incredibile. Gran… - nonna_sandrina : RT @DarioNardella: Prima i problemi di salute. Poi una lenta ripresa e il rientro in campo. Ora finalmente una vittoria incredibile. Gran… - _smicera : RT @DarioNardella: Prima i problemi di salute. Poi una lenta ripresa e il rientro in campo. Ora finalmente una vittoria incredibile. Gran… - Andrea_Radic : RT @DarioNardella: Prima i problemi di salute. Poi una lenta ripresa e il rientro in campo. Ora finalmente una vittoria incredibile. Gran… -