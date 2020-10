Il governo modifica | ma non cancella | i decreti sicurezza di Salvini

Leggi su linkiesta

(Di martedì 6 ottobre 2020) Dopo 13 mesi, ilConte 2 ha approvato finalmente uno dei pilastri del suo programma: ladeivoluti da Matteo. Il nuovo “decreto immigrazione” è stato approvato ieri in consiglio dei ministri, dopo un lungo lavoro di mediazione tra le diverse anime del. In particolare con i Cinque Stelle, che hanno provato a frenare sull’ampliamento delle protezioni speciali e sulla necessità di un nuovo decreto per riscrivere quelle norme scritte con la Lega nelConte 1. Dopo i rilievi della Corte Costituzionale e del presidente della Repubblica Sergio Mattarella sulle multe fino a un milione di euro per le ong e il divieto di iscrizione all’anagrafe per i richiedenti asilo, dichiaro ...