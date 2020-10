Il Collegio 5 | tutte le novità Chi sono i partecipanti

(Di martedì 6 ottobre 2020) Roma, 6 ottobre 2020 " Sta per suonare la campanella de Il2020 . Da martedì 27 ottobre, in prima serata su Raidue, parte la quinta edizione , con ben 8 puntate, del docu-reality diventato un ...

Roma, 6 ottobre 2020 – Sta per suonare la campanella de Il Collegio 2020. Da martedì 27 ottobre, in prima serata su Raidue, parte la quinta edizione (con ben 8 puntate) del docu-reality diventato un ..."Abbiamo deciso di ribadire tutte le misure igienico-sanitarie che già erano state adottate e giudicate idonee anche dal collegio tecnico medico-scientifico per prevenire la diffusione del virus''. Il ...