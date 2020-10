Il Collegio 5 | chi sono i 21 partecipanti della classe 1992

Leggi su movieplayer

(Di martedì 6 ottobre 2020) Il5 ha svelato i nomi dei 21che verranno catapultati , nella nuova location ad Anagni, in unadel. Il5 ha svelato i nomi dei 21che formeranno lanella nuova edizione del docu-reality di Rai2, diventato negli anni un vero e proprio cult tra i giovanissimi e gli adolescenti. Realizzato in collaborazione con Banijay Italia, Il5 sarà in onda a partire dal 27 ottobre 2020 in prima serata. Ventuno i ragazzi che varcheranno i cancelli del nuovo, il "Regina Margherita" di Anagni (FR), e che verranno catapultati nel, anno in cui molti dei loro stessi genitori hanno frequentato e vissuto la scuola. A raccontare ...