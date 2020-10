Giro d’Italia 2020, sesta tappa: data, orari, tv e streaming (Di martedì 6 ottobre 2020) La sesta tappa del Giro d’Italia 2020, in programma giovedì 8 ottobre, porta la corsa da Castrovillari a Matera al termine di 188 chilometri che decretano l’ingresso in Basilicata della Corsa Rosa. Anche in questo caso l’arrivo sarà obiettivo dei velocisti, che però dovranno prima superare indenni gli strappi previsti nel finale. Il tutto nella splendida e unica cornice di Matera. orari E TV – I corridori prenderanno il via da Castrovillari alle ore 11:50, mentre l’arrivo è stato programmato in base alla media oraria tra le 16:12 e le 16:41. La corsa sarà trasmessa in diretta tv sia su Rai Due che su Eurosport, oltre che in streaming su Rai Play, Eurosport Player, Dazn e Sky Go. Sportface.it vi ... Leggi su sportface (Di martedì 6 ottobre 2020) Ladeld’Italia, in programma giovedì 8 ottobre, porta la corsa da Castrovillari a Matera al termine di 188 chilometri che decretano l’ingresso in Basilicata della Corsa Rosa. Anche in questo caso l’arrivo sarà obiettivo dei velocisti, che però dovranno prima superare indenni gli strappi previsti nel finale. Il tutto nella splendida e unica cornice di Matera.E TV – I corridori prenderanno il via da Castrovillari alle ore 11:50, mentre l’arrivo è stato programmato in base alla mediaa tra le 16:12 e le 16:41. La corsa sarà trasmessa in diretta tv sia su Rai Due che su Eurosport, oltre che insu Rai Play, Eurosport Player, Dazn e Sky Go. Sportface.it vi ...

