Generale Pappalardo: "Sabato in piazza contro dittatura sanitaria" (Di martedì 6 ottobre 2020) Roma, 6 ott. (Adnkronos) - "Il movimento dei gilet arancioni parteciperà alla manifestazione con una folta delegazione. Conte continua a varare dpcm che ci conducono in uno stato di dittatura sanitaria e tecnocratica, l'opposizione di Salvini e della Meloni è inconsistente da questo punto di vista e i cittadini ci chiedono di reagire". Lo dice all'Adnkronos il Generale Antonio Pappalardo, leader dei Gilet Arancioni, a proposito della manifestazione prevista per Sabato 10 ottobre, a piazza della Bocca della Verità a Roma, organizzata contro l'obbligo dell'uso delle mascherine e le restrizioni messe in atto per contrastare la diffusione del Coronavirus. "Indosseremo la mascherina? Non lo so ancora, ci riuniremo e decideremo come comportarci. Sappiamo ... Leggi su iltempo (Di martedì 6 ottobre 2020) Roma, 6 ott. (Adnkronos) - "Il movimento dei gilet arancioni parteciperà alla manifestazione con una folta delegazione. Conte continua a varare dpcm che ci conducono in uno stato die tecnocratica, l'opposizione di Salvini e della Meloni è inconsistente da questo punto di vista e i cittadini ci chiedono di reagire". Lo dice all'Adnkronos ilAntonio, leader dei Gilet Arancioni, a proposito della manifestazione prevista per10 ottobre, adella Bocca della Verità a Roma, organizzatal'obbligo dell'uso delle mascherine e le restrizioni messe in atto per contrastare la diffusione del Coronavirus. "Indosseremo la mascherina? Non lo so ancora, ci riuniremo e decideremo come comportarci. Sappiamo ...

patriziagatto3 : RT @Adnkronos: Generale Pappalardo: 'Sabato in piazza contro dittatura sanitaria' - Adnkronos : Generale Pappalardo: 'Sabato in piazza contro dittatura sanitaria' - patriziagatto3 : RT @TV7Benevento: Generale Pappalardo: 'Sabato in piazza contro dittatura sanitaria'... - TV7Benevento : Generale Pappalardo: 'Sabato in piazza contro dittatura sanitaria'... - patapunfete2 : @LucillaMasini ma pappalardo faceva il generale davvero? cioè nella realtà? -

Ultime Notizie dalla rete : Generale Pappalardo Generale Pappalardo: "Sabato in piazza contro dittatura sanitaria" Adnkronos Generale Pappalardo: "Sabato in piazza contro dittatura sanitaria"

Lo dice all'Adnkronos il Generale Antonio Pappalardo, leader dei Gilet Arancioni, a proposito della manifestazione prevista per sabato 10 ottobre, a piazza della Bocca della Verità a Roma, organizzata ...

Mascherine obbligatorie, Sgarbi contro Zingaretti: "Va denunciato per attentato alla nostra Costituzione"

Dopo la Campania obbligo di mascherina anche all'aperto anche nel Lazio ma le reazioni negative non si sono fatte attendere ...

Lo dice all'Adnkronos il Generale Antonio Pappalardo, leader dei Gilet Arancioni, a proposito della manifestazione prevista per sabato 10 ottobre, a piazza della Bocca della Verità a Roma, organizzata ...Dopo la Campania obbligo di mascherina anche all'aperto anche nel Lazio ma le reazioni negative non si sono fatte attendere ...