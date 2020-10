Egitto, dalla necropoli di Saqqara spuntano 59 sarcofagi intatti: “È l’inizio di una grande scoperta” (Di martedì 6 ottobre 2020) ROMA – Sono 59 in tutto i sarcofagi, ottimamente conservati, contenenti mummie risalenti a 2.500 anni, rinvenuti a Saqqara, località a 35 chilometri a sud del Cairo, in Egitto. Dopo i 13 esemplari ritrovati due settimane fa nello stesso luogo, una squadra di archeologi ha riportato alla luce altre decine di sarcofagi. A dare l’annuncio è stato il ministro del Turismo e delle antichità egiziano, Khaled el-Enany. I sarcofagi sono stati mostrati ai giornalisti e uno è stato aperto in loro presenza. Leggi su dire (Di martedì 6 ottobre 2020) ROMA – Sono 59 in tutto i sarcofagi, ottimamente conservati, contenenti mummie risalenti a 2.500 anni, rinvenuti a Saqqara, località a 35 chilometri a sud del Cairo, in Egitto. Dopo i 13 esemplari ritrovati due settimane fa nello stesso luogo, una squadra di archeologi ha riportato alla luce altre decine di sarcofagi. A dare l’annuncio è stato il ministro del Turismo e delle antichità egiziano, Khaled el-Enany. I sarcofagi sono stati mostrati ai giornalisti e uno è stato aperto in loro presenza.

Ultime Notizie dalla rete : Egitto dalla Egitto, in carcere la giornalista che svelò il depistaggio nelle indagini su Regeni: 27esima reporter… Il Fatto Quotidiano L’aquilone per Patrick Zaki torna a volare a Milano, a Roma appuntamento al Pantheon l’8 ottobre

Zaki: l'aquilone per Patrick torna a volare a Milano

L'aquilone per Patrick Zaki torna a volare: dopo l'esordio a Cervia nel Ravennate a metà settembre, l'8 ottobre l'aquilone col volto dello studente egiziano dell'Università di Bologna in carcere in Eg ...

