Covid, tamponi fatti a domicilio ma falsi: infermiera li rubava dall'ospedale: davano finti certificati di negatività (Di martedì 6 ottobre 2020) Gli sciacalli del coronavirus. Un?infermiera dell?ospedale San Paolo di Civitavecchia, e il suo compagno sono indagati dalla procura della Repubblica della città portuale con... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 6 ottobre 2020) Gli sciacalli del coronavirus. Un?dell?San Paolo di Civitavecchia, e il suo compagno sono indagatia procura della Repubblica della città portuale con...

Napoli – In Campania i positivi al Covid-19 salgono a 14.768 per 431 nuovi casi su 4.867 tamponi (632.399 dall’inizio della pandemia). In 4 giorni l’incremento è stato di 2.026 contagiati in più. Si è ...

La truffa dei tamponi falsi a Civitavecchia e a Roma

Avrebbero fatto credere di aver effettuato dei test del tampone per il Coronavirus che erano falsi. Le accuse però potrebbero aallargarsi se fosse dimostrato che le conseguenze delle loro azioni ...

