Covid-19, dagli USA: "Contagia anche in aria e a oltre 1.8 metri"

Arriva la conferma ufficiale dagli Stati Uniti: il coronavirus si trasmette anche via aerea. Il Cdc, il Centers for Disease Control and Preventions, ha infatti riconosciuto che il Covid-19 può trasmettersi anche attraverso l'aria e a oltre 1.8 metri di distanza.

