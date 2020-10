Coronavirus | Virginia Raggi in autoisolamento

fattoquotidiano : Coronavirus, un positivo nello staff di Virginia Raggi. “È il capo di gabinetto”. Scatta il tampone per la sindaca… - Frances47226166 : RT @fattoquotidiano: Un membro dello staff di Virginia Raggi è risultato positivo al Covid - 16_opamp : SCOPRITE LE DIFFERENZE TRA LA RAGGI E IL CAXXARO VERDE che è venuto a contatto con positivi a terracina Coronaviru… - NewsMondo1 : Coronavirus, un positivo nell’Ufficio di Gabinetto di Virginia Raggi. Sindaca in autoisolamento… - TuttoQuaNews : RT @tempoweb: Il Comune lascia ai singoli la responsabilità di testarsi. E fioccano le proteste: 'Troppa superficialità' #coronavirus #camp… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Virginia

ROMA (ITALPRESS) – Dopo la positività del suo capo di gabinetto Stefano Castiglione, confermata dallo stesso collaboratore del sindaco, anche la sindaca Virginia Raggi si mette in autoisolamento in at ...A seguito di un caso accertato di Covid-19 all’interno dell’ufficio di Gabinetto, la sindaca di Roma Virginia Raggi, in aderenza … ...In un video girato all'ospedale e postato su Twitter, Donald Trump afferma che non aveva «altra scelta» che rischiare di esporsi al virus. Il presidente spiega che non poteva ...