“Come sono davvero. Ci vuole coraggio a mostrarsi” (Di martedì 6 ottobre 2020) Sta lavorando molto su se stessa e portando avanti un lavoro di accettazione e autostima, per poter tornare un giorno sul palco, ad esibirsi, più forte psicologicamente di prima. Mentre continua la battaglia legale per la sua tutela e il controllo del suo patrimonio, il padre da una parte, la madre dall’altra, i fan sul piede di guerra e lei nel mezzo, la pop star, grazie anche all’amore e al supporto del fidanzato Sam Asghari sta mettendo ordine e priorità nella sua vita. (Continua...) Britney Spears si racconta spesso sui social, senza pudori e con molta onestà, raccontando la sua vita quotidiana fatta oggi di cose semplici, come cucinare, lavorare in giardino e anche e soprattutto ballar,e che resta la sua passione principale. Nei giorni scorsi Brit ha postato sul suo account Instagram alcune ... Leggi su howtodofor (Di martedì 6 ottobre 2020) Sta lavorando molto su se stessa e portando avanti un lavoro di accettazione e autostima, per poter tornare un giorno sul palco, ad esibirsi, più forte psicologicamente di prima. Mentre continua la battaglia legale per la sua tutela e il controllo del suo patrimonio, il padre da una parte, la madre dall’altra, i fan sul piede di guerra e lei nel mezzo, la pop star, grazie anche all’amore e al supporto del fidanzato Sam Asghari sta mettendo ordine e priorità nella sua vita. (Continua...) Britney Spears si racconta spesso sui social, senza pudori e con molta onestà, raccontando la sua vita quotidiana fatta oggi di cose semplici, come cucinare, lavorare in giardino e anche e soprattutto ballar,e che resta la sua passione principale. Nei giorni scorsi Brit ha postato sul suo account Instagram alcune ...

MassimGiannini : Dopo un sabato di tosse, ieri ho fatto un tampone e sono positivo al #COVID19. Ringrazio tutti per l’affetto, al gi… - matteosalvinimi : #Salvini: focolaio? Non scherziamo. Ho fatto test e sono negativo. Usare la malattia per fare battaglia politica co… - matteosalvinimi : #Salvini: sono io ad aver subito un atto di vigliaccheria da parte di parlamentari che pretendono di risolvere per… - irritatrix : RT @valy_s: Ieri in #FriuliVeneziaGiulia si sono registrati 51 nuovi contagi e 2 decessi. -una persona classe 1935 (85 anni) -una persona d… - fra_stg : RT @creamycartoon: @HuffPostItalia Sfugge un concetto piuttosto banale: se una norma viene percepita come stupida, viene disapplicata. E no… -

Ultime Notizie dalla rete : “Come sono Commissione Europea: in scadenza il termine per l'accordo sulla progettazione ecocompatibile di stampanti, cartucce e toner Fortune Italia