Caro Instagram, auguri per i tuoi primi dieci anni! Ma ti avverto, la nostra relazione è in crisi (Di martedì 6 ottobre 2020) Un paio di giorni fa ho finalmente trovato il tempo di guardare il documentario Netflix di cui parlano tutti: The social dilemma. L'ho fatto con iniziale scetticismo, molti esperti del settore dicevano di essere rimasti delusi. Alla fine, l'ho consigliato a tutti i miei conoscenti e ho anche disattivato tutte le notifiche non indispensabili dal mio smartphone (vedetelo!). E' con questa premessa che mi sento di dire: auguri, Instagram! Ora che compi dieci anni mi rendo conto che sei tu il mio vero "dilemma social", perché davvero non so cosa pensare su di te. Mi hai fatto conoscere tante bellissime realtà, fotografi straordinari (salvo poi bloccare la possibilità di conoscerne altri, come ho raccontato un anno fa), hai ispirato i miei viaggi con immagini mozzafiato scattate da droni o ...

