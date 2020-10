Anticipazioni DayDreamer, Puntate 10-11 Ottobre 2020: Can contro Huma! (Di martedì 6 ottobre 2020) Anticipazioni DayDreamer, trama Puntate dal 10 all’11 Ottobre 2020: Huma si stabilisce nel quartiere ma Can non è felice di vederla e non vuole perdonarla. La donna conosce subito molte persone vicine ai Divit… La soap opera più amata dell’estate continua a fare compagnia ai telespettatori anche durante l’autunno. DayDreamer va avanti tutti i fine settimana e anche questa volta Can e Sanem dovranno affrontare molte difficoltà, che avranno a che fare soprattutto con il ritorno di Huma. Ma prima di vedere cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. DayDreamer: dove eravamo rimasti Leyla capisce che Osman è davvero un bravo ragazzo e decide di uscire con lui, provocando la gelosia di Emre. La giovane ... Leggi su uominiedonnenews (Di martedì 6 ottobre 2020), tramadal 10 all’11: Huma si stabilisce nel quartiere ma Can non è felice di vederla e non vuole perdonarla. La donna conosce subito molte persone vicine ai Divit… La soap opera più amata dell’estate continua a fare compagnia ai telespettatori anche durante l’autunno.va avanti tutti i fine settimana e anche questa volta Can e Sanem dovranno affrontare molte difficoltà, che avranno a che fare soprattutto con il ritorno di Huma. Ma prima di vedere cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.: dove eravamo rimasti Leyla capisce che Osman è davvero un bravo ragazzo e decide di uscire con lui, provocando la gelosia di Emre. La giovane ...

