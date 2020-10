Adua Del Vesco-Massimiliano Morra: tutta la verità (Di martedì 6 ottobre 2020) Al GfVip5 Adua Del Vesco e Massimiliano Morra giocano a carte scoperte: “La nostra storia non è stata vera, ma io non sono omosessuale” Al Grande Fratello Vip 5 Adua Del Vesco continua a dettare le dinamiche del gioco: dopo aver scoperchiato il vaso di pandora del cosiddetto “Ares Gate”, l’attrice ieri sera, in diretta su Canale 5, ha vuotato il sacco anche sulla storia d’amore avuta con il collega Massimiliano Morra. I due concorrenti hanno confessato che il loro coinvolgimento amoroso non era veritiero, ma lui ci ha tenuto comunque a precisare di non aver mai usato “l’affaire” intrattenuto con la collega per fini personalistici, come invece la Del Vesco accusa. Lei stessa, ... Leggi su zon (Di martedì 6 ottobre 2020) Al GfVip5Delgiocano a carte scoperte: “La nostra storia non è stata vera, ma io non sono omosessuale” Al Grande Fratello Vip 5Delcontinua a dettare le dinamiche del gioco: dopo aver scoperchiato il vaso di pandora del cosiddetto “Ares Gate”, l’attrice ieri sera, in diretta su Canale 5, ha vuotato il sacco anche sulla storia d’amore avuta con il collega. I due concorrenti hanno confessato che il loro coinvolgimento amoroso non era veritiero, ma lui ci ha tenuto comunque a precisare di non aver mai usato “l’affaire” intrattenuto con la collega per fini personalistici, come invece la Delaccusa. Lei stessa, ...

trash_italiano : ENTRA IN SCENA LA SORELLA DI ADUA DEL VESCO PER ATTACCARE ZORZI. SECONDO ME L'HANNO MANDATA I FAN SPAGNOLI DI ADUA. ?? #noneladurso - mattino5 : Ecco la prova che dimostra che Tommaso e Adua si sono incontrati in albergo prima di entrare nella casa del #GFVIP… - nad_1908 : RT @magicawaitsforu: Tommaso: parlami in faccia Adua Del Vesco. Adua: non ne ho voglia Tommaso: tipico atteggiamento... Tesoro sei una bugi… - Moonwalkerin44 : RT @everythingcanc2: 'Io cerco di vederci del buono in Adua perché non voglio ferirla dato il suo passato, ma non trovo affatto giusto tutt… - theviper2493 : @Codacons @GrandeFratello Ovviamente chi ha pagato per votare meriterebbe almeno la restituzione dei soldi, sarebbe… -