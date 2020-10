6 ottobre: in Fvg 51 nuovi contagi (UD 24, TS 14, PN 13) (Di martedì 6 ottobre 2020) Le persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 928. Cinque pazienti sono in cura in terapia intensiva, mentre 24 sono ricoverati in altri reparti. Sono stati registrati due nuovi decessi (355): una persona nata nel 1935 e un’altra (classe 1943) positiva al Covid e deceduta a causa di una caduta nel proprio domicilio. Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Oggi sono stati rilevati 51 nuovi contagi (Udine 24, Trieste 14, Pordenone 13) quindi, analizzando i dati complessivi dall’inizio dell’epidemia, le persone risultate positive al virus sono 4.962: 1.664 a Trieste, 1.673 a Udine, 1.114 a Pordenone e 491 a Gorizia, alle quali si aggiungono 20 persone da fuori regione. I totalmente guariti ammontano a 3.679, i clinicamente guariti sono 20 e le ... Leggi su udine20 (Di martedì 6 ottobre 2020) Le persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 928. Cinque pazienti sono in cura in terapia intensiva, mentre 24 sono ricoverati in altri reparti. Sono stati registrati duedecessi (355): una persona nata nel 1935 e un’altra (classe 1943) positiva al Covid e deceduta a causa di una caduta nel proprio domicilio. Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Oggi sono stati rilevati 51(Udine 24, Trieste 14, Pordenone 13) quindi, analizzando i dati complessivi dall’inizio dell’epidemia, le persone risultate positive al virus sono 4.962: 1.664 a Trieste, 1.673 a Udine, 1.114 a Pordenone e 491 a Gorizia, alle quali si aggiungono 20 persone da fuori regione. I totalmente guariti ammontano a 3.679, i clinicamente guariti sono 20 e le ...

