5 cose memorabili di Jem e le Holograms

Leggi su wired

(Di martedì 6 ottobre 2020) Possibile che esistano cartoni occidentali degni di essere annoverati nell’olimpo delle più leggendarie serie animate, di solito appalto dell’impero del Sol Levante? Tra idel piccolo schermo, pochissimi sono americani (e quelli che lo sono nascevano come espedienti commerciali della Hasbro): Transformers, Avatar – La leggenda di Aang e… Jem. Incentrata su due girl band musicali rivali, debuttava negli Stati Uniti ben 35 anni fa, il 6 ottobre 1985, per approdare un paio di anni dopo anche in Italia nella striscia pomeridiana. Era la cosa più kitsch mai apparsa nel mondo dell’animazione e la più vicina a una soap per bambini: Jem nascondeva una doppia personalità (era, in realtà, Jerrica, proprietaria di un studio discografico), come Creamy e le altre maghette giapponesi, viveva una sorta di ...