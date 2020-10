Vincenzo Spadafora: “Il protocollo va rispettato con rigore, non c’è rischio stop al campionato” (Di lunedì 5 ottobre 2020) “Dall’incontro che abbiamo avuto sono convinto del fatto che a oggi il protocollo in vigore sia quello giusto da tenere e da adottare e va rispettato da tutti col massimo rigore. Siamo in una situazione particolare anche quest’anno, bisogna sapere che siamo di fronte a dei mesi in cui dovremo avere la capacità di adattare le nostre scelte in base a quello che accadrà. Se la situazione sanitaria dovesse cambiare ovviamente siamo pronti a fare la nostra parte per fare in modo che il rispetto della tutela della salute vada al di sopra di ogni altra cosa”. Lo ha detto il ministro dello sport Vincenzo Spadafora a margine dell’incontro con il presidente della Figc Gabriele Gravina in relazione al caso Juventus-Napoli: “Eccesso di intervento da parte ... Leggi su sportface (Di lunedì 5 ottobre 2020) “Dall’incontro che abbiamo avuto sono convinto del fatto che a oggi ilin vigore sia quello giusto da tenere e da adottare e vada tutti col massimo. Siamo in una situazione particolare anche quest’anno, bisogna sapere che siamo di fronte a dei mesi in cui dovremo avere la capacità di adattare le nostre scelte in base a quello che accadrà. Se la situazione sanitaria dovesse cambiare ovviamente siamo pronti a fare la nostra parte per fare in modo che il rispetto della tutela della salute vada al di sopra di ogni altra cosa”. Lo ha detto il ministro dello sporta margine dell’incontro con il presidente della Figc Gabriele Gravina in relazione al caso Juventus-Napoli: “Eccesso di intervento da parte ...

sportli26181512 : #Notizie #Onefootball Spadafora: «Protocollo giusto: venga rispettato da tutti»: “Ad oggi il protocollo è ancora gi… - GiuseppeGatta6 : RT @sportface2016: +++ Il ministro dello sport Vincenzo #Spadafora: 'Il protocollo in vigore è quello giusto e va rispettato da tutti con i… - RidTheRock : RT @sportface2016: +++ Il ministro dello sport Vincenzo #Spadafora: 'Il protocollo in vigore è quello giusto e va rispettato da tutti con i… - rebel29_ : RT @sportface2016: +++ Il ministro dello sport Vincenzo #Spadafora: 'Il protocollo in vigore è quello giusto e va rispettato da tutti con i… - aylaf__ : RT @sportface2016: +++ Il ministro dello sport Vincenzo #Spadafora: 'Il protocollo in vigore è quello giusto e va rispettato da tutti con i… -