UFFICIALE Laxalt è un nuovo giocatore del Celtic: il comunicato

Diego Laxalt è ufficialmente un nuovo giocatore del Celtic Glasgow, il terzino uruguayano si trasferisce in Scozia a titolo temporaneo. 

Ecco il comunicato del club rossonero: AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo al Celtic FC le prestazioni sportive del calciatore Diego Sebastián Laxalt Suárez. Il Club rossonero augura a Diego le migliori soddisfazioni per questa stagione sportiva.

