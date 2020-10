Tommaso Zorzi attacca gli autori e minaccia di andarsene dal GF Vip

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 5 ottobre 2020) L’influencer ha chiesto l’intervento dei suoi legali per abbandonare il reality Stasera andrà in onda il settimo appuntamento con il Grande Fratello Vip. Nuove questioni saranno sicuramente affrontate da Alfonso Signorini, chiamato in causa oggi dache ha avuto un calo e se l’è presa con glidel programma, dicendo anche di chiamare i suoi legali, perché intende fare le valige ea casa sua. View this post on Instagram I colpi di scena non finiscono mai #GFVIP torna oggi, in prima serata, su #Canale5! A post shared by Grande Fratello (@grandefratellotv) on Oct 5, 2020 at 12:58am PDT Pare che alla base della richiesta didalla Casa ci sia la preoccupazione legata alla sua ...