Spadafora: “L’Asl può intervenire in casi conclamati. Il campionato non è a rischio” (Di lunedì 5 ottobre 2020) Vertice Spadafora-Gravina. Il ministro: “Il protocollo resta”. Il presidente della Figc: “Chi sbaglia paga”. ROMA – Si è concluso con una fumata bianca il vertice tra il ministro Spadafora e il presidente Gravina. Nessuno stop al campionato o modifiche al protocollo. “Ad oggi le regole sono ancora valide – ha assicurato il titolare del Dicastero dello Sport – ma devono essere rispettati da tutti con il massimo rigore“. Spadafora: “Le Asl possono intervenire in casi particolari” Il ministro Spadafora è tornato anche sul ruolo delle Asl: “Le autorità sanitarie locali può intervenire in casi particolari. Non interviene in deroga al ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 5 ottobre 2020) Vertice-Gravina. Il ministro: “Il protocollo resta”. Il presidente della Figc: “Chi sbaglia paga”. ROMA – Si è concluso con una fumata bianca il vertice tra il ministroe il presidente Gravina. Nessuno stop alo modifiche al protocollo. “Ad oggi le regole sono ancora valide – ha assicurato il titolare del Dicastero dello Sport – ma devono essere rispettati da tutti con il massimo rigore“.: “Le Asl possonoinparticolari” Il ministroè tornato anche sul ruolo delle Asl: “Le autorità sanitarie locali puòinparticolari. Non interviene in deroga al ...

GabrieleAdinolf : RT @Libero_official: 'Una Asl non può imporre lo stop alla #SerieA, a decidere deve essere #Spadafora. Invece, il grillino si fa prendere p… - Libero_official : 'Una Asl non può imporre lo stop alla #SerieA, a decidere deve essere #Spadafora. Invece, il grillino si fa prender… - sololagiuli : RT @mirkonicolino: #Spadafora dopo l'incontro in #Figc: 'Ad oggi il protocollo è ancora giusto da tenere e da portare avanti. Deve essere r… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: CORONAVIRUS - Spadafora dopo l'incontro con Gravina: “Le ASL possono intervenire in casi particolari' - NewsMondo1 : Spadafora: “L’Asl può intervenire in casi conclamati. Il campionato non è a rischio” -

Ultime Notizie dalla rete : Spadafora “L’Asl Koulibaly dètte spettaculo scennenno cumme a ttreno - ilNapolista IlNapolista