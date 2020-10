Salvini: “Se c’è un regolamento deve valere per tutti, anche per il Napoli” (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il caso Juve-Napoli non riguarda solo il calcio, ma è ovviamente finito sul tema politico. Il leader della Lega Matteo Salvini da Genova ha parlato sulla questione spinosa attaccando la maggioranza di governo: “C’è il ministro dello sport che dice una cosa e il ministro della salute che dice il contrario. Si trovassero in una stanza e si mettessero d’accordo”. Poi ha aggiunto come riporta l’ANSA: “Non do giudizi. Ma se esistono regolamenti quei regolamenti devono valere per tutti, Napoli compreso.” foto: account twitter Salvini L'articolo Salvini: “Se c’è un regolamento deve valere per tutti, anche per il Napoli” proviene da ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il caso Juve-Napoli non riguarda solo il calcio, ma è ovviamente finito sul tema politico. Il leader della Lega Matteoda Genova ha parlato sulla questione spinosa attaccando la maggioranza di governo: “C’è il ministro dello sport che dice una cosa e il ministro della salute che dice il contrario. Si trovassero in una stanza e si mettessero d’accordo”. Poi ha aggiunto come riporta l’ANSA: “Non do giudizi. Ma se esistono regolamenti quei regolamenti devonoper, Napoli compreso.” foto: account twitterL'articolo: “Se c’è unperper il Napoli” proviene da ...

