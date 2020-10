Raggi tra stecche e buche, il web la fa nera: “Non so se sia peggio come cantante o come sindaco…” (Di lunedì 5 ottobre 2020) Si sa quanto la comunicazione sia importante durante una campagna elettorale. La pubblicità è l’anima del commercio si dice e ogni mossa può rivelarsi vincente o nefasta. La Sindaca Raggi è consapevole di giocarsi il tutto per tutto per mantenere salda la sua poltrona e cerca consensi con apparizioni alquanto discutibili. Qualche tempo fa era comparsa ad un evento ad Ostia per sostenere la Campagna del referendum sul SI e lì,nella mestizia di poche persone, aveva guidato il suo risciò e giurato che niente l’avrebbe fermata, che sarebbe andata dritta per la sua strada. E in effetti nessuno l’ha fermata e ha pedalato dritta indisturbata, visto che il corteo contava una decina di persone capitate casualmente sul lungomare. Il web augura alla Raggi un roseo futuro: lontano dal Campidoglio E ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 5 ottobre 2020) Si sa quanto la comunicazione sia importante durante una campagna elettorale. La pubblicità è l’anima del commercio si dice e ogni mossa può rivelarsi vincente o nefasta. La Sindacaè consapevole di giocarsi il tutto per tutto per mantenere salda la sua poltrona e cerca consensi con apparizioni alquanto discutibili. Qualche tempo fa era comparsa ad un evento ad Ostia per sostenere la Campagna del referendum sul SI e lì,nella mestizia di poche persone, aveva guidato il suo risciò e giurato che niente l’avrebbe fermata, che sarebbe andata dritta per la sua strada. E in effetti nessuno l’ha fermata e ha pedalato dritta indisturbata, visto che il corteo contava una decina di persone capitate casualmente sul lungomare. Il web augura allaun roseo futuro: lontano dal Campidoglio E ...

