Preziosi: «Sembra sia stato il Napoli a contattare l’Asl» (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il patron del Genoa, Enrico Preziosi, è intervenuto a proposito della mancata disputa della gara tra Juventus e Napoli. Parlando attraverso le frequenze di Radio Capital, Preziosi ha detto la sua sulla questione. «Quello di ieri sera è stato un brutto precedente, si pensava ci fosse un protocollo molto chiaro a cui tutte le società … L'articolo Preziosi: «Sembra sia stato il Napoli a contattare l’Asl» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il patron del Genoa, Enrico, è intervenuto a proposito della mancata disputa della gara tra Juventus e. Parlando attraverso le frequenze di Radio Capital,ha detto la sua sulla questione. «Quello di ieri sera èun brutto precedente, si pensava ci fosse un protocollo molto chiaro a cui tutte le società … L'articolo: «siaill’Asl» èrealizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Advertising

capuanogio : #Preziosi: “Sembra che sia stato il #Napoli a contattare la Asl. Perché non voleva giocare? Non me lo faccia dire,… - filoferranti : RT @capuanogio: #Preziosi: “Sembra che sia stato il #Napoli a contattare la Asl. Perché non voleva giocare? Non me lo faccia dire, è qualco… - gobboisback : RT @antoalicastro: Il presidente del Genoa, Preziosi:'Sembra che sia stato il Napoli a contattare la Asl. Perché non voleva giocare? Non me… - carmi_ne : RT @CalcioFinanza: #Preziosi: «Sembra sia stato il #Napoli a contattare l’Asl» - nicolanegro : RT @sportface2016: +++#Genoa, #Preziosi: 'Sembra che sia stato il Napoli a contattare la Asl. Perché non volevano giocare la partita? Non m… -