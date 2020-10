Pignoramenti e riscossione | riparte tutto il 16 ottobre 2020 Cosa succederà e tutele

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Il prossimo 15finisce la tregua fiscale e ripartono. In questa data era prevista la fine dello stato di emergenza sanitaria, il premier Conte ha già annunciato la volontà di una sua proroga al 31 gennaio 2021, anche alla luce dell’attuale andamento dei contagi, sembra essere sempre più probabile. La decisione probabilmente sarà presa a ridosso della scadenza, in base all’evoluzione dell’andamento della pandemia, e quindi del livello dei contagi. Le previsioni potrebbero essere quelle di una proroga breve o per una lunga fino a fine anno. Con particolare riferimento alle attività di, il Decreto Agosto ha differito al 15il termine finale di sospensione ...

Non passa il rinvio del termine di sospensione del 15 ottobre. Il Fisco potrà riprendere i pignoramenti, ma ancora possibile una proroga nel prossimo Dl Covid.Il Fisco, in assenza di uno slittamento in avanti del termine di sospensione del 15 ottobre, dovrà recapitare agli italiani qualcosa come 9 milioni di cartelle esattoriali ...