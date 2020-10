Omicidio Colleferro, arriva il “decreto Willy”: daspo e pene più aspre per violenti e spacciatori della movida (Di lunedì 5 ottobre 2020) A poco meno di un mese dall’Omicidio di Willy Monteiro Duarte a Colleferro, il governo studia un decreto per prevenire il verificarsi di altri simili episodi, con punizioni più aspre per chi partecipa a risse e spaccia nei locali della movida. Le misure, che il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede e quello dell’interno Luciana Lamorgese dovrebbero inserire nel nuovo dl sicurezza, prevedono lo strumento preventivo del daspo per chi negli ultimi tre anni è stato denunciato o condannato anche in via non definitiva perché “in occasione di disordini” esplosi nei luoghi pensati per il divertimento ha “commesso reati” potenzialmente pericolosi per la sicurezza. I questori potranno vietare l’accesso ad alcuni ... Leggi su tpi (Di lunedì 5 ottobre 2020) A poco meno di un mese dall’di Willy Monteiro Duarte a, il governo studia un decreto per prevenire il verificarsi di altri simili episodi, con punizioni piùper chi partecipa a risse e spaccia nei locali. Le misure, che il ministroGiustizia Alfonso Bonafede e quello dell’interno Luciana Lamorgese dovrebbero inserire nel nuovo dl sicurezza, prevedono lo strumento preventivo delper chi negli ultimi tre anni è stato denunciato o condannato anche in via non definitiva perché “in occasione di disordini” esplosi nei luoghi pensati per il divertimento ha “commesso reati” potenzialmente pericolosi per la sicurezza. I questori potranno vietare l’accesso ad alcuni ...

SalvoMuzzone : @repubblica E chi lo fa rispettare, il daspo?? Quel gruppetto che fino all'omicidio era al locale a Colleferro, ora… - mstorai : RT @GianricoCarof: Non ho letto gli atti dell’omicidio di Colleferro dunque questa è una considerazione teorica, ma se si massacra di botte… - peterkama : Omicidio Willy, la famiglia ringrazia i carabinieri con una lettera: “Ci avete aiutato in un momento tanto difficil… - LuciaLaVita1 : RT @roberto_devogli: Willy, cuore d’oro Ti picchiavano in coro Perché non sei come loro. - libertatesweb : IL DRAMMA DI COLLEFERRO E’ IL TRAMONTO DELL’OCCIDENTE No, il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte… -