Nintendo Switch Pro confermato da un noto rivenditore? (Di lunedì 5 ottobre 2020) Nintendo Switch Pro arriverà prima o poi? Al momento non possiamo rispondere a questa domanda, ma un rivenditore suggerisce che Nintendo cercherà di aggiungere una versione aggiornata di Switch alla famiglia di console Switch e Switch Lite il prossimo anno. La fuga di notizie è comparsa su Media Markt, un rivenditore relativamente importante in Europa, che ha recentemente aggiornato il suo sito Web con più riferimenti a un Nintendo Switch Pro. Tuttavia, cliccando sul link, i riferimenti alla console non sono più visibili.Sebbene siano comparsi più riferimenti a un Nintendo Switch Pro, non sono emersi dettagli sulla console. ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 5 ottobre 2020)Pro arriverà prima o poi? Al momento non possiamo rispondere a questa domanda, ma unsuggerisce checercherà di aggiungere una versione aggiornata dialla famiglia di consoleLite il prossimo anno. La fuga di notizie è comparsa su Media Markt, unrelativamente importante in Europa, che ha recentemente aggiornato il suo sito Web con più riferimenti a unPro. Tuttavia, cliccando sul link, i riferimenti alla console non sono più visibili.Sebbene siano comparsi più riferimenti a unPro, non sono emersi dettagli sulla console. ...

Advertising

MimikyuPkmn : RT @NintendoHall: Pikmin 3 Deluxe: pubblicati nuovi screenshots della versione Nintendo Switch - MimikyuPkmn : RT @NintendoHall: Spiritfarer: il titolo aggiornato alla versione 1.3.0 sui Nintendo Switch europei - MimikyuPkmn : RT @NintendoHall: Ikenfell: uno sguardo in video gameplay al titolo dai Nintendo Switch europei - MimikyuPkmn : RT @NintendoHall: Vigil: The Longest Night, uno sguardo in video gameplay al titolo dai Nintendo Switch europei -